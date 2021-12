Silvia Pinal: La actriz fue dada de alta del hospital; informaron sus familiares

Luego de ser internada en el hospital durante una semana por haber dado positivo a Covid-19, la actriz mexicana, Silvia Pinal, fue dada de alta y podrá regresar a su casa.

En entrevista con QUIÉN, Silvia Pasquel, confirmó que su mamá salió del hospital, sin embargo, deberá permanecer aislada hasta que de negativo en la prueba de coronavirus. "No me puedo acercar a mi mamá porque como todavía sigue positiva a covid es mejor que no me acerque, pero estaré en contacto con ella vía zoom, y está mejor porque puedo platicar con ella", dijo la actriz.

Su hija también confirmó que Silvia Pinal seguirá con el protocolo de terapia intensiva además de tener una enfermera de piso, misma que tendrá que usar el traje de Covid-19 para cuidar a la artista de 91 años.

“Solo podemos visitarla una vez en la mañana y una vez en la tarde, una sola persona, no te puedes acercar a ella, tiene que tener la sana distancia y también te tienes que disfrazar de astronauta", explicó Silvia Pasquel durante la entrevista.

