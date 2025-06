Sismo de 6.1 sacude Lima, Perú hoy 15 de junio; reportan un fallecido y daños materiales

Este domingo 15 de junio de 2025, un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Lima, Perú, provocando alarma entre la población y diversos daños materiales. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor se registró a las 11:35 horas, con epicentro a 30 kilómetros al suroeste de la Provincia Constitucional del Callao.

El movimiento telúrico dejó afectaciones importantes en viviendas, vías de comunicación, derrumbes y deslizamientos de tierra, según reportes preliminares. Además, se ha confirmado el fallecimiento de un conductor de mototaxi, quien fue aplastado por un muro de ladrillos que se desprendió desde un tercer piso. También hay lesionados que están siendo atendidos por los servicios de emergencia.

La presidenta Dina Boluarte ofreció un mensaje a la ciudadanía para mantener la calma y confirmó que no hay alerta de tsunami. “A la ciudadanía, tranquilos, en estos momentos de sismo lo que tiene que primar es la calma. Nos han indicado que no va a haber tsunami, no hay alerta en el litoral de la costa limeña. Colocarnos a buen recaudo, alejarnos de los objetos de vidrio”, declaró.

En redes sociales han comenzado a circular fotografías y videos que muestran los efectos del sismo, así como reacciones en tiempo real de ciudadanos, trabajadores de medios de comunicación, eventos deportivos y personas en sus viviendas. La magnitud y duración del sismo generaron escenas de pánico, aunque los cuerpos de emergencia continúan evaluando la situación.

Las autoridades peruanas recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir los protocolos de seguridad ante posibles réplicas.

