Sismo de 7.3 sacude Alaska: emiten alerta de tsunami en la costa del Pacífico

Un sismo de magnitud 7.3 sacudió la costa de Alaska este miércoles 16 de julio, generando una alerta de tsunami para diversas zonas del estado, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se localizó a 87 kilómetros al sur de Sand Point, en el archipiélago Shumagin, con una profundidad de 20.1 kilómetros.

De acuerdo con el Centro Nacional de Alertas de Tsunami (NTWC), “la alerta de tsunami fue confirmada y se espera algún impacto”. La advertencia aplica desde Kennedy Entrance hasta Unimak Pass, un extenso tramo costero del Pacífico norteamericano.

Aunque la magnitud fue considerable, las autoridades han señalado que no se esperan daños mayores. En su informe preliminar, el USGS aseguró que “el riesgo de víctimas y daños es bajo”. Además, destacó que gran parte de la población en esa región habita en estructuras resistentes a los movimientos telúricos.

“En general, la población en esta región reside en estructuras resistentes a los terremotos, aunque existen estructuras vulnerables”, precisó el organismo estadounidense.

Alaska se encuentra en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja altamente sísmica. El estado tiene antecedentes de terremotos de gran intensidad. En marzo de 1967, se registró un sismo de magnitud 9.2, el más fuerte en la historia de América del Norte, que provocó un tsunami devastador en el Golfo de Alaska y en Hawai, dejando más de 250 víctimas fatales.

Más recientemente, en julio de 2023, otro temblor de magnitud 7.2 sacudió la península de Alaska sin que se reportaran daños graves. Por el momento, no se han emitido alertas de tsunami para otras regiones del Pacífico, pero las autoridades mantienen vigilancia ante posibles réplicas.

