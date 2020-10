Six Flags: A pesar de Coronavirus, el parque de diversiones reinició sus actividades

A pesar de que en la Ciudad de México se mantiene el semáforo epidemiológico en color naranja por el Coronavirus, el centro de diversión Six Flags reabrió sus puertas al público en general.

A partir del pasado 23 de octubre el parque de diversiones reinició sus actividades con sus respectivas medidas sanitarias para la seguridad de sus asistentes.

"Se controlará la capacidad máxima de visitantes para maximizar el espacio disponible. Implementación de un nuevo sistema de reservación y contacto, esto con el fin de reducir las aglomeraciones. Se vigilarán todas las filas para garantizar que se promueva el distanciamiento social. Las áreas de comedores se reconfigurarán para fomentar suficiente distancia entre los grupos. En áreas donde desconocidos están sentados juntos, habrá un espacio libre de dos metros", son las medidas que implementa Six Flags y que están detalladas en su página web.

"Six Flags promete que desarrollaron planes personalizados para cada uno de sus juegos mecánicos y atracciones para minimizar el contacto entre los grupos y seguir las pautas de sana distancia. Los sitios que no sean al aire libre tendrán una capacidad máxima. En algunos de los sitios, como los sitios de comida, no habrá contacto alguno entre empleados y visitantes. Se sanitizarán cada uno de los objetos con los que las personas entren en contacto de forma constante, como lo son los propios juegos, barandales, sillas, entre otros. Habrá módulos de sanitización en todo el parque; abundarán las estaciones de lavado de manos", son más de las medidas de parque de diversiones.

El ingreso del público deberá ser con cubrebocas obligatorio y se le tomará la temperatura; además, el sitio de entretenimiento a que sus empleados no hayan sufrido problemas de salud en los 14 días previos a su visita.

