¡Sorpresa! Slobotzky de La Cotorrisa anuncia que ya es papá y nadie sabía que su esposa estaba embarazada

Con cara de ‘What!’, fue como quedaron los seguidores de Slobotzky, luego de que el comediante de La Cotorrisa diera a conocer que se convirtió en papá, sin que previamente se supiera que su esposa Charin Ruiz estaba embarazada.

En la actualidad tanto los famosos, como quienes no lo son, convierten la espera de un bebé en todo un acontecimiento social, que no sólo implica el anuncio del embarazo, también el proceso de crecimiento del vientre de la mamá así como el destape del sexo que tendrá la criatura, sin embargo, Slobo y su esposa fueron la excepción a la regla, ya que durante los últimos 9 meses no dieron ni una pista de que se convertirían en padres.

Así se puede comprobar en las publicaciones que ambos hicieron en sus redes sociales como Instagram, en donde no hay ninguna referencia de que estaban ‘embarazados’. Incluso, durante los capítulos del programa de YouTube La Cotorrisa, que conduce junto a Ricardo Pérez, Slobotzky no hizo algún comentario relacionado a su debut como padre.

Fue hasta este 9 de mayo que el comediante compartió una imagen en Instagram de la huellita de un pie de bebé, con la leyenda ‘Bienvenido’, sobre un fondo azul, que hace pensar que su primer hijo es varón. A ello se le suma una foto en una storie en donde además de portar una bata de hospital y un cubrebocas, escribió: “Comenzando un proyecto que @charinruiz y yo llevamos produciendo 9 meses”.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, principalmente de los fans de Slobotzky que se sorprendieron ante el anuncio de que el youtuber ya es papá.

“¿Los bebés ahora se hacen en un sólo día?”; “¡Cómo, cómo, cómo!”; “¡Quedé, quedé, quedé!”; “Es una broma, ¿no?”; son algunos de los comentarios que se pueden leer.

