Spider Man: ¿Cuándo llegará a Netflix y HBO Max la nueva película?

La película más esperada del año, Spider Man 'No Way Home' ha causado sensación desde su llegada a las salas de cine el pasado 15 de diciembre.

En México rompió récord de taquillas en su primer día en las salas de cine. Los boletos para la premier fueron muy cotizados. Pero la nueva película del Hombre Araña también llegará a las principales plataformas de streaming Netflix y HBO Max.

Según Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica, señaló que en 2022 esta plataforma tendrá 8 de los 10 estrenos más taquilleros, incluyendo a Spider-Man: No Way Home, Matrix, Fast and Furious 9 y Venom, entre otras en el primer semestre del próximo año.

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021

"Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max", se leyó en el Twitter de Durán.

Mientras que Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, anunció que su empresa llegó a un acuerdo con Netflix para poner en su catálogo las películas que producen una vez que ya no estén en cartelera, incluida Spider-Man 'No Way Home'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SPIDER MAN NO WAY HOME: MUJER LLEVA FOTOGRAFÍA DE SU ESPOSO FALLECIDO A LA PREMIER