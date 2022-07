Stranger Things: ¿Cuándo y dónde será el Stranger Day en la CDMX?

Tras la experiencia de Stranger Things en la Ciudad de México, donde no muchos fanáticos de la serie pudieron asistir, llegó a México el Stranger Day, evento donde se podrá sentir una tarde con ambiente de los años 80 y ser un habitante de Hawkins.

Será el domingo 24 de julio a las 16:00 horas en La Comandancia, Insurgentes Sur donde todos aquellos que no pudieron vivir el Stranger Fest por el cupo limitado, tendrán la opción de vivir un misterio del Upside Down.

Stranger Day, además de las malteadas y las pizzas, contará con un bazar donde se podrá adquirir playeras, pines, stickers, gorras y demás artículos con la temático de Stranger Things.

Al igual que en la serie, los fanáticos de Stranger Things podrán escapar de Vecna con el soundtrack oficial de la serie, pues habrá karaoke y músicos en vivo interpretando ‘Running Up That Hill’, ‘California Dreamin’ y ‘Master of Puppets’, entre otras.

Para poder entrar al Stranger Day la temática será de los años 80, pero habrá un concurso de cosplay, donde el ganador que tenga el mejor atuendo basado en la serie ganará un premio con artículos de Stranger Things.

Stranger Day tendrá un costo de 100 pesos con la compra anticipada. Para el domingo 16 la entrada costará 150 pesos por persona, menos los niños menores de 10 años, que entran gratis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL SEÑOR DE LOS ANILLOS ‘LOS ANILLOS DEL PODER’: PRIMER VISTAZO A LA NUEVA SERIE DE AMAZON PRIME