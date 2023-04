La película 'Super Mario Bros' se estrenó el 6 de abril de este año y ha sido un verdadero éxito, tanto así que la televisora GenTV de Argentina transmitió gratis el filme; sin embargo, no contaba con la autorización de Nintendo, hecho que le podría ocasionar problemas legales.

La película de Mario fue transmitida el 16 de abril en el canal mencionado, el cual se transmite por televisión pública, por lo que fue conocido masivamente en el país sudamericano.

Esta publicidad, la ha aprovechado la televisora para realizar memes y publicaciones irónicas por transmitir una película "Super Mario Bros" cuyos derechos son privados y no puede ser transmitida sin autorización del autor.

Esta no es la primera vez que la televisora realiza una acción como esta, ya que han transmitido los estrenos de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ o ‘Shazam! Fury of the Gods’

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉN ES LUMALE, EL PERSONAJE ESTRELLA DE "SUPER MARIO BROS: LA PELÍCULA"?