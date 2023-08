La espera terminó. Taylor Swift llegó a la Ciudad de México con 'The Eras Tour' para deleitar a su fanaticada, la cual hizo lo imposible por tratar de conseguir boletos para alguna de las cuatro fechas que tendrá en el Foro Sol.

A pesar de que tendrá cuatro presentaciones en CDMX, miles de seguidores de Taylor no consiguieron boleto, por lo que este jueves, en su primer concierto en México, múltiples personas se reunieron a las afueras del Foro Sol para poder escuchar, aunque sea de lejos, a la artista estadounidense.

A través de redes sociales circularon videos en el que se observa a cientos de personas sobre la Avenida Río Churubusco deleitándose y disfrutando del concierto de Taylor Swift sin haber pagado.

Asimismo, se puede ver como personas se suben a las escaleras de los puentes para poder disfrutar de la presentación de la intérprete de 'Shake It Off'. Sin embargo, la felicidad no les duró mucho tiempo, pues varios elementos de seguridad le solictaron a las personas que desalojaran las escaleras.

¡Ya les taparon la vista!

Tras el caos que se generó en Chrubusco por el concierto de Taylor Swift, para el resto de sus presentaciones, la posibilidad de que la gente que no consiguió boleto pueda ver a Taylor será nula, pues ya taparon la vista del puente de Avenida Churubusco.

Además de su presentación del jueves, Taylor tendrá otros tres conciertos en el Foro Sol durante todo este fin de semana. Posteriormente, la cantante viajará a Sudamérica para seguir con su gira.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡MEXICAN POWER! SANTI GIMÉNEZ Y CHECO PÉREZ SE REÚNEN EN EL CIRCUITO DE ZANDVOORT