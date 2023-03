Tania Rincón, 'blanco' de burlas de Pedrito Sola y Daniel Bisogno tras separación: 'Quieres otra nalga'

Daniel Bisogno y Pedro Sola volvieron a la polémica, en esta ocasión por sus irónicas y acidas declaraciones contra Tania Rincón tras su ruptura con Daniel Pérez. Esto durante el programa de TV Azteca, Ventaneando, en donde expresaron su punto de vista y compararon la situación de su excompañera con la del divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Pedrito fue el primero de los dos que decidió lanzar su dardo y lo hizo al asegurar que ninguna relación puede terminar en buenos términos, esto en respuesta al comunicado de Tania Rincón, en donde asegura que finalizó de la mejor forma su matrimonio.

“Ahora resulta que todas las parejas que se divorcian lo hacen con un cariño, amor y una pasión, pero ‘Ya no podemos vivir juntos’... pues no ha de ser tanta la pasión. Si te divorcias es porque ya no te quieren”, detalló el conductor de Ventaneando.

Inmediatamente, Bisogno, le puso más limón a la herida y secundo a su compañero y amigo.

“Lo que significa es que quieres otra nalga. Si llegó ese momento es porque ya no soportas a la persona, te cae en el hígado y quieres matarlo, hablando de manera figurada porque si no al rato van a decir que mato maridos”, indicó el ‘Muñeco’. “¿Sabes lo que es Daniel?, ¡se acabó el antojo!”, remató Sola.

Estos comentarios le han valido a ambos miles de criticas en redes sociales, recordando otras polémicas en las que se ha visto envuelto Ventaneando en los últimos tiempos, como el problema que tuvieron con Yuridia.

