Taquero apuñala a compañero por bajarle el volumen a su música

En redes sociales se ha hecho viral el video de una taquería de Pachuca, en donde se aprecia como uno de los empleados apuñala a otro con un cuchillo, simplemente porque le bajó el volumen a su música.

Los hechos se dieron el pasado viernes 1 de diciembre, pasadas las 19:00 horas, en la taquería ‘Tax’, de la colonia Los Tuzos, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. En la grabación de una de las cámaras de seguridad del inmueble, se observa a Luis Gerardo Esquivel (chamarra gris y gorra volteada) discutir con un compañero de trabajo que fue identificado como Yahir de Jesús ‘N’.

De acuerdo a testigos, la víctima pidió a su compañero que bajara el volumen de la música porque había clientes, sin embargo, el agresor se negó. Seguido de esto, el empleado agredido tomó el celular de su compañero y le bajó al volumen, hecho que molestó al presunto agresor al grado de que tomó un cuchillo estilo cebollero y luego de un intento fallido, picó a Luis Gerardo, ocasionando que este se tirara al suelo, pidiendo ayuda por la agresión.

“ No mames, sí me picó, güey, me picó”, se escucha decir al lesionado, mientras los otros empleados de la taquería tardan en reaccionar, pensando que se trataba de una broma. Mientras tanto, el presunto agresor tomó su celular y sus demás pertenencias para después marcharse del negocio caminando.

Producto de este ataque con arma blanca, Luis Gerardo Esquivel presentó una herida cerca del corazón con 10 cm de profundidad, por lo que sigue internado en el Hospital General de Pachuca y su estado de salud es grave, necesitando de donares.

Sobre Yahir de Jesús ‘N’, su paradero es desconocido, sin embargo, familiares de la víctima han utilizado las redes sociales para pedir a las autoridades de Hidalgo que lo detengan en búsqueda de justicia.

Taquero acuchilla a su compañero por bajarle a la música en #Hidalgo pic.twitter.com/oczeAneGhr — Juan Carlos Segundo (@skarlosjc) December 4, 2023