TCL estrenará la primera película con actores generados por inteligencia artificial

La marca china fabricante de productos electrónicos ha anunciado una comedia romántica con actores generados por inteligencia artificial.

TCL ha lanzado el primer tráiler de Next Stop Paris, película que declara como la primera historia de amor impulsada por la inteligencia artificial. La película cuenta con directores, escritores y actores humanos para las capturas de movimientos y voces, la obra se basa en gran medida en la inteligencia artifical generativa.

La inteligencia artificial en el cine

La inteligencia artificial ha sido una utilidad en el mundo cinematográfico pues se ha utilizado en numerosas producciones para crear imágenes y efectos especiales. A pesar de esto, se ha puesto en duda sobre la utilidad de esta en las películas, múltples directores y actores han criticado la inteligencia artificial como algo negativo.

El famoso director Tim Burton se ha referido a la inteligencia artificial como "un robot que se roba tu alma".

La película de TCL no ha generado mucho entusiasmo para que los espectadores la miren este verano en la aplicación TCLtv+

"Bueno alguien lo hizo hicieron una pelicula de IA. Y llegará este verano. Si las imágenes sin vida no fueran suficientes para desanimarte, la escritura y la actuación ciertamente anuncian por qué todavía necesitamos actores, escritores y directores HUMANOS involucrados en el proceso creativo. Ahora ESTO apesto", twitteó el cineasta Joe Russo en la aplicación X.

El trailer describe Next Stop París a una joven llamada Claire mientras viaja a París en tren. A bordo, conoce a un hombre misterioso. No se muestra más de la trama, la cuál ha sido una de las cosas que no emociona a los espectadores.

La película ha recibido miles de comentarios negativos, uno de ellos fue el más comentado:

"Es muy divertido hacer la que la primera película de IA trate sobre algo que la IA no entiende y nunca podrá entender, que es el amor"

Si la historia no fuera lo suficientemente interasante, muchos señalaron las inconsistencias en las imágenes y los detalles generados por la IA dentro del avance. Chris Regina, directora de contenido de TCL, habló con Tomshardware sobre las incosistencias del avance:

"La coherencia de los personajes es un desafío universal en la IA en el que todos estamos trabajando para resolver junto con la selección y la interpretación de las tomas de la película", explicó. "El trabajo nunca está terminado hasta que se entrega, como toda producción cinematográfica y televisiva. Con el rápido avance de la tecnología, podríamos seguir dándole forma fácilmente antes del lanzamiento, pero queríamos anunciar nuestro estudio de inteligencia artificial y nuestra entrada a la programación original. El lanzamiento del tráiler permitió vislumbrar en qué hemos estado trabajando".

Next Stop París, del director creativo de TCL, Daniel Smith, se estranará en el verano de este año. Mira el tráiler aquí:

