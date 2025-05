¿Te negarán la licencia permanente en CDMX si tienes deudas con el SAT?

La reactivación del trámite para obtener la licencia de conducir permanente tipo A en la Ciudad de México ha despertado el interés de miles de capitalinos. Sin embargo, también ha generado dudas, especialmente entre quienes enfrentan deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el Infonavit o cualquier otra institución crediticia. La pregunta que muchos se hacen es: ¿me pueden negar el trámite si tengo adeudos fiscales o créditos pendientes?

La respuesta es no. Tener deudas con el SAT, con el Infonavit o cualquier otra institución gubernamental o privada no impide solicitar la licencia permanente en la CDMX. Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad (Semovi), quien especificó que los requisitos para este trámite no incluyen revisión de historial fiscal o crediticio. Por lo tanto, estas obligaciones no interfieren con la emisión del documento.

Requisitos reales para obtener la licencia permanente

Lo que sí evalúa Semovi al momento de emitir la licencia permanente son otros criterios relacionados con la seguridad vial y el cumplimiento de normativas locales. Para poder acceder al documento se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Acreditar residencia en la Ciudad de México mediante un comprobante de domicilio actualizado.

No tener sanciones por delitos viales o antecedentes en el programa “Conduce sin Alcohol”.

No contar con multas activas ni fotocívicas pendientes.

Presentar la documentación requerida en original y copia.

Realizar el pago de derechos correspondiente.

La documentación solicitada incluye identificación oficial vigente (INE o pasaporte), comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP y comprobante de pago generado a través de la línea de captura. El trámite es presencial y se lleva a cabo exclusivamente en los módulos de Semovi. Para evitar contratiempos, se recomienda agendar cita previa en el sitio oficial de la dependencia.

¿Qué tipo de licencia es y quién puede tramitarla?

Esta licencia permanente es tipo A, lo que significa que aplica únicamente para automóviles particulares. No requiere renovación, es válida de por vida y, en caso de robo o extravío, puede reponerse mediante un trámite adicional. Importante: no está ligada al buró de crédito ni a obligaciones fiscales, por lo que cualquier persona que cumpla con los requisitos mencionados puede solicitarla sin restricciones financieras.

El trámite de la licencia de conducir permanente estará disponible en Ciudad de México hasta el próximo 31 de diciembre de 2025.

