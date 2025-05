¿Por qué el SAT planea visitar a jubilados y pensionados en sus domicilios?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará visitas domiciliarias a jubilados y pensionados en todo el país para verificar el cumplimiento de requisitos fiscales, como la actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el uso del Buzón Tributario. Esta medida ha generado incertidumbre entre los adultos mayores.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará visitas domiciliarias a jubilados y pensionados. / RS |

El SAT implementa medidas para reducir la evasión fiscal y mejorar el padrón, incluso en sectores de bajo riesgo como los pensionados. Se ha identificado que algunos de ellos no cumplen con obligaciones fiscales por falta de información, desconocimiento de procesos digitales o cambios en la normativa tributaria.

¿A quiénes afectará esta medida?

Las visitas domiciliarias no se llevarán a cabo para todos los jubilados y pensionados, sino que se realizarán exclusivamente para aquellos que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

1. No han activado su Buzón Tributario.

2. No han actualizado sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

3. No han cumplido con la declaración anual, en los casos en que esta sea obligatoria.

No todos los adultos mayores deben presentar declaraciones fiscales, pero si tienen ingresos adicionales o su pensión supera los límites exentos, pueden ser objeto de revisiones formales.

Se ha identificado que algunos de ellos no cumplen con obligaciones fiscales por falta de información. / Pixabay |

¿Cómo se realizarán las visitas y cómo identificarlos?

Los funcionarios del SAT deben presentarse con identificación oficial, una orden de visita firmada y explicar el motivo de la visita y los derechos del contribuyente. Se aconseja no permitir el acceso a quienes no cumplan estos requisitos y reportar anomalías al SAT o a la Prodecon.

Los contribuyentes deben verificar la identidad del funcionario, revisar la orden de visita y solicitar asesoría antes de firmar documentos. Se sugiere consultar a un contador o a Prodecon ante dudas. Esta medida es parte de una estrategia del SAT que incluye nuevas disposiciones sobre declaraciones digitales y el Buzón Tributario. Se recomienda a jubilados y pensionados buscar asesoría para evitar sanciones.

Los funcionarios del SAT deben presentarse con identificación oficial, una orden de visita firmada. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México, el peor país en temas fiscales de la OCDE, advierte Premio Nobel