El presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio en EE. UU. y está considerando aranceles para automóviles fabricados en México, así como para chips y productos farmacéuticos, citando un "enorme déficit comercial" con México.

“Tenemos un déficit con México de 350 mil millones de dólares. No voy a dejar que eso pase”, dijo.

Trump amenaza con imponer aranceles a autos fabricados en México. |Daniel Torok. |

En una entrevista con Bret Baier de Fox News, Donald Trump advirtió sobre la posibilidad de imponer aranceles a los automóviles producidos en México, afirmando que no permitiría que se exportarán vehículos de empresas establecidas en ese país hacia Estados Unidos.

"En México están construyendo plantas de automóviles por todos lados para fabricar coches y venderlos en Estados Unidos. Yo les digo: 'De ninguna manera, no van a hacer eso'. Vamos a imponer aranceles a esos autos, no queremos esos autos, podemos fabricarlos aquí mismo", afirmó Trump.

PRESIDENT TRUMP: "In Mexico, they're building car plants all over the place to make cars and sell them into the United States. I say 'no way you're not going to do that.' We're going to put tariffs on those cars... We want to make the cars in Detroit." pic.twitter.com/88dabgIkVj

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 10, 2025