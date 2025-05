Trump critica a Sheinbaum: “Le tiene miedo a los cárteles”

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Donald Trump lanzó una dura crítica contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que no aceptó la ayuda de tropas estadounidenses porque tiene miedo de los cárteles del narcotráfico.

El presidente estadounidense confirmó que, durante una llamada telefónica en abril pasado, propuso a la mandataria mandar elementos del Ejército norteamericano a México para combatir a los narcotraficantes que, según su opinión, son los principales culpables de que, en el último año, hayan muerto 300 mil personas en Estados Unidos por consumo de drogas como el fentanilo.

Trump confirmó que México rechazó ayuda del ejército estadounidense/AP |

“La presidenta de México es una mujer encantadora. Pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, declaró Trump, para luego referirse a los narcotraficantes como “gente horrible que ha estado matando personas a diestra y siniestra. Se han forrado vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente”.

El consumo de drogas es uno de los principales problemas de la sociedad/X |

¿Por qué Sheinbaum rechazó ayuda de Trump?

Fue durante el fin de semana que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló haber rechazado la ayuda que le propuso Donald Trump de enviar tropas de Estados Unidos a México para enfrentar a los cárteles del narcotráfico, al asegurar que “no hace falta” y, sobre todo, para mantener la soberanía del país.

México no aceptó a las tropas americanas por su soberanía/AP |

“¿Saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, declaró en conferencia Sheinbaum Pardo.

