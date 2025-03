Uriel Reyes, del podcast “Relatos de la Noche”, es acusado de presunto abuso contra su prima

En redes sociales se ha hecho viral el nombre de Uriel Reyes, youtuber y creador del podcast "Relatos de la Noche" que se puede escuchar tanto en YouTube como en Spotify, al que una mujer, que asegura ser su prima, acusa de presuntamente haber abusado de ella cuando era más joven.

Fue el pasado 10 de marzo, apenas dos días después del Día Internacional de la Mujer, que una chica de nombre Claudia Lerma utilizó su cuenta personal de Facebook para lanzar una acusación contra el creador de contenido.

Esta fue la acusación que hizo la joven contra el creado de contenido/Facebook |

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias. #urielreyes”, se lee en el mensaje de la mujer.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de Uriel Reyes, así como por una captura de pantalla de la cuenta de Instagram @upolch, propiedad del youtuber, en la cual se alcanzan a ver en blanco y negro imágenes de mujeres semidesnudas.

Relatos de la Noche es un famoso podcast sobre temas de terror/Spotify |

Hasta ahora, el creador del podcast “Relatos de la Noche” no ha fijado su postura respecto a esta acusación, al contrario, ha decidido poner como privadas sus cuentas en X e Instagram, mientras que en la cuenta de su podcast @RDLNoficial, con 75 mil seguidores, se restringieron los comentarios.

En donde internautas, muchos de ellos parte de su comunidad de fans, sí han podido manifestarse en contra de Uriel Reyes es en el canal de YouTube del podcast “Relatos de la Noche”, dejándole varios comentarios que condenan el supuesto abuso contra la mujer que asegura es su prima.

Uriel Reyes ha preferido guardar silencio hasta ahora/FIL |

"Mi canal favorito de horror se volvió realmente de horror"; "Chale, Uriel yo sí creí que eras buena persona, de sobra este canal era mi favorito"; "Me pasaba horas y horas escuchándote, de día, de noche, cuando jugaba o hacía de comer. Bro enserio te me caíste"; "Pasó de ser mi podcast favorito a cuestionarme tantísimas cosas”, son algunos comentarios que se pueden leer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Reapareció Valentina Gilabert, tras el ataque de la influencer Marianne 'N'