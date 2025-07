Valeria Márquez: Filtran video donde la Santa Muerte se la manifiesta

Valeria Márquez vuelve a ser tendencia en redes sociales, no por una nueva colaboración o contenido, sino por un video que ha desatado inquietud y especulación. La influencer y modelo, asesinada el pasado 13 de mayo en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, aparece en una grabación donde, según usuarios, habría recibido una advertencia sobrenatural días antes de su muerte.

La grabación fue difundida en TikTok por la cuenta ValeyVivian, que recopila fragmentos de los numerosos lives que la influencer solía hacer para convivir con sus seguidores. En estos clips, la influencer mostraba su día a día y expresaba su devoción a la Santa Muerte, figura a la que pedía salud, protección y guía espiritual.

En su video, la influencer asegura que la Santa Muerte la vista / Redes Sociales|

“¡No me deja prenderla!”

En el video viral, Márquez aparece en su habitación mientras se arreglaba para salir. De pronto, se muestra inquieta y perturbada. Decide encenderle una veladora a su Santa Muerte, pero algo no le permite hacerlo, lo que describe como un mensaje directo de “La Niña Blanca”.

“Ya le voy a prender la veladora porque ya me anda asustando, me dijo ‘¿quiubo pues cabrna, ya me vas a prender la veladora o todavía no?’ ¡pu... madre, dónde están los perros cerillos? O yo me estoy ondeando o mi Santa anda envrerg$%& conmigo? ¡No me deja prenderla!”, dijo entre nervios.

Valeria se muestra asustada y desconcertada por lo que sintió / Redes Sociales|@valeyvivian

El clip habría sido grabado el 2 de mayo, apenas 11 días antes de que la influencer fuera asesinada a tiros dentro de su negocio. En el video, muchos usuarios aseguran que se trató de una advertencia espiritual ignorada, mientras que otros lo consideran una coincidencia perturbadora.

Hasta ahora no hay detenidos por el crimen, a pesar de que se trata de un caso de alto perfil. El asesinato de Valeria Márquez ha estado rodeado de especulaciones y teorías, y la difusión de este video solo ha profundizado el misterio. Además, el hecho de que la influencer haya mencionado que su Santa Muerte “estaba enojada” ha hecho que miles de usuarios interpreten la escena como una advertencia que fue ignorada.

