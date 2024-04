Vecinos de Benito Juárez vuelven a cerrar el paso del Metrobús en Insurgentes

Ante la falta de una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México sobre la calidad del agua en sus hogares, vecinos de la alcaldía Benito Juárez volvieron a cerrar el paso al Metrobús.

Su protesta causó la molestia de algunos pasajeros y habitantes de la zona del cruce de Insurgentes y Xola, pero aun así sacaron sus mantas y a gritos exigieron una solución rápida a su problema.

Vecinos de Benito Juárez está enojados

“De entrada no tenemos respuesta de las autoridades de los puntos que solicitamos y el tema es que no hay solución. Ya estuvo suave de nos quieren estar viendo la cara y obviamente por ese motivo estamos cerrando la calle”, reclamaron.

Los vecinos afectados por el olor a combustible en el agua en varias colonias de Benito Juárez, expusieron molestos que no van estar a los tiempos de las autoridades para que les den una solución.

“No podemos estar siempre cediendo a lo que ellos quieren, ahora va de nuestro lado. Sabemos que estamos afectado a muchas personas, pero no es posible que no nos quieran dar una solución real”, dijo el representante del grupo de inconformes.

El paso del Metrobús no dijeron hasta que ahora lo abrirían, pero trasendió que un representante del gobierno capitalino llegará a hablar con ellos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VÍCTIMA DE FOFO HABLA DE LA CARTA QUE LE MANDÓ LA MAMÁ DEL INFLUENCER PARA PEDIRLE PERDÓN