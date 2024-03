Venden inciensos de "San AMLITO" previo a Semana Santa

En la Ciudad de México durante la Semana Santa se ha destacado la venta de bolsas de inciensos dedicados a "San AMLITO", una caricaturización del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de una oración de alabanza.

Venden inciensos de "San Amlito"

Algunos vendedores locales están comercializando bolsas de inciensos con la imagen caricaturizada del presidente López Obrador en una posición similar a la de un santo. Estos inciensos incluyen una oración en la que se pide por la reelección del presidente y se ruega que cuide a los votantes en las urnas. La mezcla de elementos religiosos y políticos ha generado controversia entre la población.

Venta de inciensos destinados a invocar prosperidad y dedicados al presidente ha generado opiniones divididas en la sociedad. Algunos lo ven como muestra de apoyo, mientras que otros lo consideran una banalización de la figura presidencial y una falta de respeto a las creencias religiosas.

Las autoridades aún no han hecho ningún comentario oficial sobre la venta de estos inciensos, lo cual ha generado controversia en el ámbito político y religioso del país.

Oración de San Amlito para que se reelija

San AMLITO: No nos dejes tan solitos

San Andrés: Reelígete otra vez

San Manuel: tu pueblo te ama, no te separes de él

San Peje: Cuida que la gente en las urnas no se apendeje

San Obrador: Protégenos de los ladrones corruptos, señor

Señor López: Elimina a los vende patrias oligarcas torpes

AMLO Querido: Te seguiremos amando aún cuando ya te hayas ido

“Te brindamos señor esta humilde alabanza porque el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE SOBRINO DE ANDREA LEGARRETA: “ES UNA TERRIBLE PESADILLA”