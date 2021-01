Vicente Fernández Jr.: Anunció su candidatura como diputado por el PES

El empresario y cantante Vicente Fernández Jr., hijo del famoso cantante mexicano del mismo nombre, anunció este viernes que buscará convertirse en diputado en la próximas elecciones del 6 de junio.

Fernández Jr. se postulará como candidato a dicho puesto en el estado mexicano de Jalisco y registrará su candidatura con el conservador Partido Encuentro Solidario (PES) para el distrito 20 con sede en el municipio de Tonalá.

Pero además, su novia, Mariana González, también entrará de lleno a la política y lo hará por el distrito 3, ubicado en Tepatitlán de Morelos, de donde es originaria.

En conferencia de prensa, Fernández Jr. aseguró que de ser elegido trabajará en temas de "salud, seguridad y trabajo", y que buscará ganarse la confianza de la población.

"Lucharemos por ganarnos la confianza y la credibilidad al estar atendiendo a las personas que nos pidan ayuda", dijo el también empresario.

Esta es la segunda ocasión que Fernández, hijo mayor del llamado "Charro de Huentitán", busca un puesto público pues en 2017 se postuló como candidato independiente a la gubernatura, pero esta no prosperó debido a que no contó con las firmas mínimas requeridas por el órgano electoral en Jalisco.

