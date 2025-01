VIDEO: Así es el nuevo método para robar celulares en Mexibús y Metrobús

Lamentablemente la inseguridad en el transporte público es una constante con la que sufren millones de usuarios que diariamente utilizan este medio para llegar a sus destinos, quedando ahora descubierto, gracias a un video que circula en redes sociales, el nuevo modus operandi que utilizan los delincuentes para robar sus pertenencias a los pasajeros del Mexibús y Metrobús.

Además del Metro, en la Ciudad de México el Metrobús se ha vuelto un medio de transporte indispensable con cerca de 40 millones de usuarios al mes, mientras que en el Estado de México son más de 10 millones de personas las que cada mes viajan en el Mexibús.



Sin embargo, de acuerdo a un sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 63% de la población en México se siente insegura en el transporte público, siendo superado únicamente por 68.9 % de personas que se sienten inseguras en cajeros automáticos, pero superando el 55.0 % de la carretera y 53.6 % del banco, como lugares de mayor percepción de inseguridad.

Cuida tus pertenecías

Así roban celulares en el Mexibús y Metrobús



Respecto a esta situación, en redes sociales se han hecho virales unos videos que muestran la nueva forma de robo que utilizan los delincuentes para quitarle sus pertenencias a las personas del Metrobús y Mexibús sin ni siquiera tener una interacción.



En los videos, grabados por una cámara de seguridad ubicada dentro de una unidad del Mexibús, se puede apreciar que luego de hacer parada en una estación, el camión avanza y una pasajera que va sentada en el asiento continúo a una de las puertas, es despojada de su celular por un hombre que aprovecha la baja velocidad de la unidad y que una ventana iba abierta para rápidamente meter el brazo y jalar el teléfono móvil.

La mujer sorprendida sólo voltea, pero no alcanza a ver quién le arrebató su celular ni entender bien lo que pasó, mientras que otros usuarios de igual manera quedan atónitos e imposibilitados de hacer algo, ya que el camión se encuentra en marcha.



Este video ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes condenan la inseguridad exigiendo la presencia de más policías, hasta quienes culpan a esos usuarios que van todo el tiempo viendo el celular sin tener precaución alguna.

“ Eso no pasaría si las personas llevaran las ventanas cerradas o no tan abiertas”; “¿O sea que el propio sistema de transporte del Mexibús no puede garantizar la seguridad de sus usuarios y les pide que cuiden sus cosas?”; “Eso no pasaría si en cada estación de cada línea metieran un oficial de verdad”; “Todos los días esas bandas operan en las mismas estaciones”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

