Video: Esposa de AMLO hizo broma de EPN en inauguración del AIFA

Este lunes 21 de marzo se llevó a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en lo que fue la Base Aérea Militar de Santa Lucía con la presencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con el mandatario acudieron diversos secretarios de Estado, así como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien durante el recorrido por la torre de control, recordó una famosa frase del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).

En video que recorre las redes sociales se puede escuchar al personal que opera la torre de control responder las preguntas de Gutiérrez Müller.

"¿En cuánto tiempo llega?, preguntó Gutiérrez, a lo que el personal le respondió "no más de cinco minutos". Y ella después dijo "no menos, como... jajajaja", haciendo referencia a la frase de EPN cuando se le grabó diciendo "estamos ya por bajar en Oaxaca, a un minuto de aterrizar, no menos, como a cinco minutos".

"¡Ay, me salió del alma!", dice La esposa del Presidente entre risas, aunque se aprecia que a AMLO no le causó gracia.

