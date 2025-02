VIDEO: Evacuaron vuelo de Houston a Nueva York por un incendio que se reportó durante el despegue

Un vuelo de United Airlines con destino a Nueva York fue evacuado de manera urgente hoy domingo 2 de febrero, antes de su despegue desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, debido a un problema en el motor reportado por la tripulación. Imágenes del interior de la aeronave mostraron llamas en el ala.

Un vuelo de United Airlines con destino a Nueva York fue evacuado de forma urgente antes de despegar. |@Emergenza24 |

Un incidente ocurrió con el vuelo 1382 de United Airlines, un Airbus A319, que abortó su despegue a las 8:35 a.m. debido a una "falla en el motor". Durante el suceso, se escucharon gritos de terror de los 104 pasajeros y 5 tripulantes al notar fuego en una de las alas del avión. La aerolínea canceló el despegue y evacuó rápidamente a los pasajeros.

Las autoridades estadounidenses han informado que un incendio fue controlado de manera expedita gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia y los bomberos, lo que permitió prevenir una tragedia de mayores proporciones. Los pasajeros fueron evacuados de forma ágil y segura mediante el uso de toboganes de emergencia y escaleras, bajo la supervisión del Departamento de Bomberos de Houston.

A United Airlines flight from Houston to New York was evacuated this morning after the engine caught on fire during takeoff.



pic.twitter.com/ZRRh0MwFbt

— Pop Base (@PopBase) February 2, 2025