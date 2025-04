VIDEO: Fedelobo golpea a Luisito Rey con botella de vidrio

En redes sociales se ha hecho viral un video protagonizado por dos reconocidos influencers mexicanos que fueron parte del Werevertumorro Crew y que muestra el momento en el que Fedelobo le revienta una botella en el rostro a Luisito Rey, luego de una incómoda entrevista para YouTube.

Como parte del concepto El punto con Luisito Rey, el influencer del mismo nombre tuvo como invitado ni más ni menos que a Fedelobo, uno de los influencers con los que en la década pasada compartió crew junto a Werevertumorro, Christian Martell, Werever Güero, Chema, Félix y Alex Montiel.

El Werevertumorro Crew fue la sensación de internet en la década pasada/X |

Durante la entrevista se tocaron temas de todo tipo, incluidas las comparaciones que constantemente le hacen a Fedelobo por sus parecidos con personajes como Julión Álvarez.

“Siempre me dijeron que me parezco a Julión (Álvarez) y eso me emperra, comenzando por ustedes del Crew. Eso de compararme otra vez con Julión para hacerme burla, no está chido”, mencionó Fedelobo a modo de reclamo.

Fedelobo se mostró incómodo con las preguntas de Luisito Rey/YouTube |YouTube video player

Lo peor fue cuando, ya molesto, Fedelobo le tira de un golpe a Luisito Rey el sombrero que llevaba puesto, lo insulta y hace referencia a sus parejas, además de retarlo a golpes, para después tomar una botella de cerveza y reventarla en su rostro.

Aunque la escena se vio bastante real y al parecer generó tensión en el set, todo hace indicar que se trató de un sketch de comedia, en el que tanto lo que se dijo como las agresiones físicas fueron planeadas, pues incluso para muchos el golpe con la botella fue una clara referencia al programa de los 90 Otro Rollo, en el que en una ocasión el conductor Adal Ramones sufrió una agresión similar de un poeta al que estaba molestando durante una entrevista.

