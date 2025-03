VIDEO: Galilea Montijo sufre aparatosa caída en Carnaval de Mazatlán

Galilea Montijo se volvió tendencia en redes sociales y no precisamente por un nuevo proyecto en la conducción o la actuación, sino porque mientras participaba en el Carnaval de Mazatlán sufrió una aparatosa caída de un carro alegórico.

Galilea desfiló en el Carnaval de Mazatlán junto a su novio Isaac Moreno/X |

Pese a la violencia que se vive en el estado de Sinaloa, del 27 de febrero al 4 de marzo se lleva a cabo la edición 2025 del Carnaval de Mazatlán, el cual representa una de las fiestas más importantes del país en esta temporada de carnavales.

Música, luces, baile y mucha fiesta es lo que se vive en el puerto de Mazatlán, siendo invitadas diferentes personalidades del medio artístico como precisamente Galilea Montijo, conductora de Programa Hoy y del reality show La Casa de los Famosos.

La conductora cayó varios escalones de un carro alegórico/X |

¿Cómo fue la caída de Galilea Montijo?

De acuerdo a diferentes videos que circulan en redes sociales, Galilea Montijo desfilaba por el Carnaval de Mazatlán a bordo de un enorme carro alegórico cuando ya sobre el final del recorrido, la actriz mexicana se disponía a descender del vehículo y pese a que su novio, el modelo Isaac Moreno, le extendió la mano para ayudarla, la artista se cayó.

En las imágenes se puede ver que Gali al momento de bajar los escalones pisa el largo vestido blanco que vestía, además de que parece que los peldaños estaban resbalosos por la diamantina con la que estaban adornados.

Aunque las risas no pararon por parte de la actriz, quien de inmediato se puso de pie sin presentar mayor daño, la caída de sentón de Galilea Montijo sí fue aparatosa porque incluso resbaló un par de escalones.

“Se me salió el pie, me agarró el vestido y se me salió el pie”, explicó Galilea.

Aún así, las críticas hacia el novio de la conductora del Programa Hoy no faltaron, al considerar muchas personas en redes sociales que no cuidó bien a Galilea.

"Solo una cosa debía hacer el novio", "El muñeco de adorno”, "Nada hizo por sostenerla”, "Esos novios actuales valiendo queso, solo una cosa debía hacer, era cuidarla y vean”, son algunos comentarios que se leen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué trata Anora? Ganadora a Mejor Película en los Premios Oscar 2025