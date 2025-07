VIDEO: Lady Racista ahora ataca a guardia de seguridad: “Pinc%& gata de mier...”

Ximena Pichel, conocida en redes sociales como ‘Lady Racista’, volvió a ser exhibida en un video donde protagoniza otro acto de prepotencia. Esta vez, la agresión fue dirigida contra una guardia de seguridad privada que, presuntamente, no le abrió una puerta de acceso en un edificio de Santa Fe, Ciudad de México.

El material fue difundido por el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como ‘El C4 Jiménez’, y muestra a la señora argentina lanzando insultos de índole clasista, racista y sexista, incluso arrebatándole el celular a la vigilante.

Ximena Pichel le arrebató su celular a la guardia de seguridad en Santa Fe/ Redes Sociales|

"Me vale ver.., no te voy a dar nada", grita Pichel, mientras continúa con una serie de improperios: "Me tienes hasta la ver.., maldita huevona de mier.. sentados ahí con los put.. audífonos”.

“Ábreme la puerta y se lo doy, órale, porque esta pinc.. gata de mier..”, dijo la modelo a otro guardia que llegó para ver qué estaba sucediendo, mientras la otra vigilante se queda en plena vía pública con el coraje y sin su celular. Hasta el momento se desconoce de qué fecha es este video.

De nuevo, la mujer empezó a insultar y denigrar a otra persona / Redes Sociales|

¿Quién es ‘Lady Racista’?

La mujer fue apodada como ‘Lady Racista’ luego de que, el sábado 5 de julio, se hiciera viral un video donde insulta a un policía de tránsito de la CDMX que intentaba colocarle una araña inmovilizadora a su auto en la Colonia Condesa, por no haber pagado el parquímetro.

Testigos señalan que la conductora se estacionó en diagonal y omitió el pago correspondiente, por lo que al ser sancionada, reaccionó de manera agresiva. Los videos la muestran discutiendo con el oficial y lanzando comentarios racistas por su apariencia. Desde entonces, Pichel ha sido duramente criticada en redes sociales por su actitud, y este nuevo episodio no hace más que agravar la indignación pública.

