VIDEO Lady Tamales desata su furia: tira puesto por no poder salir de cajón de estacionamiento

@jazmin_torres3112 El día de ayer esta señora tiró el puesto de una chica que vende tamales en Av. La Llave, todo por no saber estacionarse. La chica llegó y esperó unos minutos para darle oportunidad a que saliera sin problema pero la señora del vídeo solo la vio por el retrovisor y adrede no salió del lugar, en el video se observa como se estacionó, la chica mete su camioneta en el lugar y se dispone a vender cuando la señora llega a querer agredirla, diciéndole que la va a golpear y le va a tirar el puesto, la insulta pero la chica no quiso ponérsele al tu x tu porque era una señora. Le dijeron que se calmara y que pensara las cosas pero hizo caso omiso y terminó tirando todo el puesto. Un chico se ofreció a ayudarle y también lo insultó. Al final un señor le ayudó a sacar su carro sin problema pero el puesto quedó tirado y no se hizo responsable. No sé vale que pasen este tipo de cosas y existen personas tan malas que se meten con el trabajo de los demás. @TráficoZMGuadalajara @Guardia Nocturna @C4jimenez ♬ sonido original - Jazmín Torres