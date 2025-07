VIDEO: Mexicanos sufren asalto en Berlín, pero se las ingenian para recuperar sus cosas

Lo que parecía una noche común de fiesta en Berlín terminó en una experiencia que ya circula por toda Latinoamérica. Un grupo de cinco jóvenes mexicanos vivió un asalto en las calles de la capital alemana, pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, decidieron enfrentar a los ladrones… y recuperar lo robado.

Su historia se viralizó en TikTok, donde relataron con humor y detalle cómo frustraron el atraco. De acuerdo con los mexicanos, primero salieron del antro Matrix alrededor de las 04:00 horas cuando uno de ellos fue sorprendido por un ladrón que le arrebató una cadena del cuello y quien antes le trató de vender droga, pero se negó.

Uno de los mexicanos resultó con raspones en la espalda y rodilla / Redes Sociales|

Mexas se defienden de atraco

Sin pensarlo dos veces, decidieron perseguir a los dos agresores: “Sentíamos algo atrás y al momento que me di cuenta, no tuve tiempo de pensar, me snappeó la cadena”, contó el joven afectado.

Durante la persecución, uno de los asaltantes amenazó con una botella de vidrio, pero eso no detuvo a los mexicanos: “Nos empezaron a amenazar, tenía una botella, pero le pego el golpe, la deja en el piso y se va”, narraron.

Los jóvenes mexicanos narraron con humor su travesía / Redes Sociales|@los.blaks18

Una cadena, un celular… y un héroe inesperado

Aunque lograron recuperar la cadena, se percataron de que uno de los asaltantes aún tenía el celular de otro integrante del grupo. Volvieron a correr tras ellos y comenzaron a gritar en inglés: “¡Pickpocket, pickpocket!”, con la esperanza de que alguien los ayudara.

Y así fue. Al llegar a una intersección, se toparon con un héroe inesperado: “En una intersección, llegan y se cruzan un alto, entonces empiezan a esquivar coches y le gritamos a un alemán y un hipster: ‘¡Pickpocket, help us!’”, recordaron entre risas. Un hombre descrito como “un hipster gigante” intervino sin pensarlo, detuvo a los ladrones y recuperó el celular.

