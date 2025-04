VIDEO: Payaso Talachitas es amenazado con ser linchado por no trabajar gratis

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En redes sociales se ha hecho viral el caso del payaso Talachitas, el cual fue amenazado por pobladores de Acatzingo, Puebla con ser linchado al negarse a dar un show gratis.

De acuerdo a un video que el mismo payaso compartió en sus redes sociales, se puede apreciar la discusión que tiene con la familia que lo contrató, al decirles que no comenzaría el show para la fiesta de cumpleaños si no le liquidaban los 9 mil pesos que restaban, ya que los mil pesos que le depositaron previamente, únicamente eran para apartar la fecha.

El payaso Talachitas denunció haber sido amenazado con ser linchado/Facebook |

“Ya me hizo venir hasta acá y no me quiere liquidar. Está fácil, sólo paguenme. Cómo voy a trabajar si no me pagan”, les dice el payaso Talachitas a los de la fiesta, recibiendo como respuesta de parte de una señora: “¿Cómo crees que te vamos a liquidar semejante cantidad? No inventes, también, tú”, dijo, mientras que la voz de un hombre remató: “Has de ser Chuponcito, ojet&”.

La discusión continuó ya que mientras el payaso les explicaba que ese era el trato que habían acordado por WhatsApp, la familia que organizó la fiesta consideraba excesivo el cobro de 10 mil pesos por un show de una hora.

"Payaso"

Porque uno fue contratado por 10,000 pesos y pidió mil por anticipado. Al presentarse, antes de iniciar el show exigió el resto. La familia se negó porque era mucho y él se retiró sin devolver el anticipo. pic.twitter.com/7QKlYe2RJt — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 13, 2025

Posteriormente en otro video, el payaso Talachitas dio más detalles de lo sucedido, confirmando que tal como se escuchó en el primer clip, los organizadores de la fiesta amenazaron con lincharlo y hacerle daño a su camioneta.

“Este que está atrás me dijo ‘te vamos a linchar’”, relató el payaso mientras mostraba a la cámara capturas del primer video. “Me dijo: ‘te vamos a dar cinco minutos y si no, vamos a prender tu camioneta y te vamos a linchar’”, agregó.

Este caso al volver viral en redes sociales ha generado muchas reacciones, unas a favor del payaso Talachitas y en otras en contra, señalando que el costo por su show es muy elevado.

#ReporteCENTRAL 🚨 El payaso "Talachitas" relató que la familia que se negó a pagarle en Progreso de Juárez, en #Acatzingo, amenazó con quemar su camioneta y lincharlo para evitar pagarle por sus servicios. pic.twitter.com/HSlD3HZbzz — Central Puebla (@CentralPuebla) April 13, 2025

“También, si ya conocían el precio y no lo podían pagar, ¿pa’ qué haces esas cosas?”; “Que esto sirva de experiencia para todos: Sean muy claros desde el inicio en las condiciones de sus contratos”; “¿10 mil pesos? Pues que se presenta con mariachi ¿o qué?”; “Ni que fuera Brincos Dieras”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum sobre los narcocorridos: “No están prohibidos”