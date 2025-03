Payaso Soldadín es linchado en Tuxtepec, Oaxaca por presunto abuso contra menor

En redes sociales se ha viralizado el caso del payaso Soldadín, quien murió tras ser linchado por un grupo de personas en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Los agresores lo acusaron de presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad.

De acuerdo con medios locales, el hombre, identificado como Cayetano San Juan, de 50 años, fue señalado de haber realizado tocamientos no consensuados a una joven mientras se encontraba en estado de ebriedad. Familiares y amigos de la víctima lo confrontaron y comenzaron a agredirlo.

Testigos señalan que el payaso Soldadín fue golpeado hasta quedar semiconsciente y que, además, fue rociado con alcohol con la aparente intención de ser quemado vivo. El ataque le provocó quemaduras en la espalda y los hombros.

Tras varias horas, el hombre fue abandonado en un tramo de camino entre Infonavit Las Limas y las colonias El Esfuerzo y El Yagual. Una versión indica que paramédicos acudieron al lugar, pero no lo trasladaron a un hospital debido a la ausencia de un familiar que autorizara la atención médica, además de que presuntamente recibieron amenazas por parte de los agresores.

Posteriormente, una mujer que se presume era su hermana logró trasladarlo al Hospital Regional de Tuxtepec, donde recibió atención médica limitada y fue enviado a su domicilio poco después. Horas más tarde, falleció a consecuencia de los golpes recibidos.

El caso ha generado indignación entre habitantes de Tuxtepec, ya que no existía una denuncia formal en su contra. Compañeros del gremio y amigos aseguran que Cayetano San Juan era soldador, maestro albañil y padre de familia, y que recientemente enseñaba a sus hijos el oficio de payaso.

"No se vale, sea lo que sea que haya sucedido, que no le dieran la oportunidad de defenderse, ojalá se actúe en contra de quienes privaron de su vida a Soldadín y se dé un justo castigo, no se le devolverá la vida, pero servirá de ejemplo para que en situaciones posteriores le vayan pensando en hacer justicia por propia mano", compartió en su cuenta de Facebook otro payaso de la comunidad de San Juan Bautista Tuxtepec.

Hasta el momento, la Fiscalía de Oaxaca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

