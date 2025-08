VIDEO: Se revela el nuevo traje de Spider-Man: así es el primer vistazo a ‘Brand New Day’

Marvel y Sony sorprendieron a los fanáticos del universo arácnido con un breve pero potente adelanto de “Spider-Man: Brand New Day”, cinta que marcará el regreso de Tom Holland como el héroe trepamuros. El clip de apenas nueve segundos muestra un close-up del nuevo traje, acompañado de un mensaje enigmático: Something brand new is coming.

El teaser fue liberado el 1 de agosto, fecha emblemática que celebra el Spider-Man Day. Aunque el video no revela demasiado, sí deja ver colores más intensos, bordes negros elevados y un sutil patrón de telarañas que homenajea al clásico diseño de los cómics. La referencia no pasa desapercibida: la nueva indumentaria recuerda al traje que Holland utiliza en los segundos finales de No Way Home.

¿Qué se sabe de “Spider-Man: Brand New Day”?

Esta será la cuarta entrega de la saga protagonizada por Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La cinta está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026 y estará dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una película aclamada por su estilo de combate y narrativa emocional.

El guion está en manos de Chris McKenna y Erik Sommers, veteranos de la franquicia. El reparto incluirá nuevamente a Zendaya como MJ y a Jacob Batalon como Ned, el inseparable mejor amigo de Peter Parker.

Una historia que parte desde el olvido

Pero también habrá nuevos rostros que han disparado las teorías en redes: Jon Bernthal, que retomará su papel como Punisher, Liza Colón-Zayas, y Sadie Sink, de Stranger Things. Aunque no se ha revelado el papel que tendrá Sink, varios fans especulan que podría encarnar a Jean Grey, la poderosa mutante telepática de los X-Men.

El filme retomará la historia justo después de No Way Home, donde, tras el colapso multiversal, el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) lanza un hechizo para hacer que el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man. Con el regreso a cero, un nuevo traje y nuevos desafíos, Holland se prepara para su capítulo más solitario y oscuro hasta ahora.

