¿Visa Americana GRATIS en abril? Conoce los requisitos para adelantar la cita

El proceso de obtener una visa americana puede ser largo debido a la espera para obtener una cita en los Centros de Atención al Solicitante. Sin embargo, es un documento obligatorio e indispensable para visitar los Estados Unidos y permite la entrada y salida de visitantes extranjeros para diferentes propósitos.

La Embajada de Estados Unidos en México ha anunciado un programa para dar prioridad a las citas en los Centros de Atención a Solicitantes (CAS). El programa beneficiará a ciertos grupos de personas, y en Destinos se ofrece información detallada al respecto.

Programa "Prioridad de la VISA"

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó el programa "Prioridad de la visa" el 20 de marzo, que ofrece citas adicionales sin costo para reducir los tiempos de espera en la tramitación de la visa B1/B2 para aquellos que hayan pagado la tarifa en los últimos 12 meses y tengan una cita programada para el 2025 o después.

La selección de beneficiarios será aleatoria y por tiempo limitado, por lo que no será necesario formarse temprano o estar frente a la computadora. Si la suerte está de tu lado, podrás ser uno de los beneficiados.

La Embajada de Estados Unidos enviará un correo electrónico a los solicitantes de visa visitante con instrucciones para reprogramar su cita a una fecha más cercana.

Si te contactan, sigue las instrucciones en el correo para reprogramar tu cita. Si cumples con los requisitos y no has recibido un correo de la Embajada de Estados Unidos en México, no te preocupes, ya que seguirán agregando nuevos espacios de citas.

Por otro lado, toma en cuenta que el programa "Prioridad de la visa" no aplica para aquellas personas que buscan renovarla.

¿Quiénes pueden obtener GRATIS Visa Americana?

Solicitantes de visas A, G, C-2, C-3: Incluyendo a miembros de la OTAN, de las Naciones Unidas y diplomáticos. Solicitantes de visitas J: Siempre y cuando formen parte de intercambios educativos y culturales patrocinados por el gobierno de Estados Unidos. Reemplazo de la visa de lectura mecánica: En situaciones en las que la visa original no se adjuntó adecuadamente o debe volver a emitirse por asuntos ajenos al solicitante. Solicitantes con intención de brindar servicios de caridad: De acuerdo a lo establecido por Visa Services. Empleados del gobierno de Estados Unidos: Que viajan por asuntos oficiales. Familiares de colaboradores del gobierno de Estados Unidos: Padre de familia, hermano, cónyuge, hija o hijo, que esté lesionado de gravedad para cumplir su deber, para visitas durante tratamientos de emergencia y convalecencia. Representantes oficiales de gobiernos extranjeros o de organizaciones internacionales o regionales: De las cuales Estados Unidos sea parte. Participantes en programas patrocinados por el gobierno estadounidense: Incluyendo al cónyuge e hijos dependientes.

Precio de la Visa Americana 2024

El costo actual de la solicitud para obtener la visa americana de no inmigrante es de 185 dólares o aproximadamente 3 mil 124 pesos mexicanos, aunque las tarifas pueden variar según el tipo de visa, llegando a alcanzar los 315 dólares en casos de ocupación especial.

