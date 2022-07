Wakanda Forever: Santa Fe Klan formára parte del soundtrack de la película

Tenoch Huerta y Mabel Cadena no serán los únicos que dejarán el nombre de México en alto. Y es que Marvel Music reveló parte del soundtrack de la segunda película de Black Panther, 'Wakanda Forever', del cual Santa Fe Klan formará parte.

El nacido en Guanajuato interpretará la canción 'Soy', una de las tres canciones que reveló la empresa norteamericana tras dar detalles de la cinta en la San Diego Comic-Con.

Tras el anuncio, Santa Fe Klan agradeció por el apoyo que ha recibido de sus fans, quienes no dudaron en desearle el mayor de los éxitos en su carrera e incluso algunos mencionaron que lo tiene más que merecido.

"Me siento muy contento por ser parte de este proyecto muy chingón junto a Marvel y Black Panther para la película 'Wakanda Forever' y muchas gracias a ustedes raza que siempre me han apoyado que la verdad sin ustedes no sería nada ¡Ya pueden escuchar la rola en todas las plataformas digitales! Somos la santa carnal ¡Viva México!", escribió en sus redes sociales.

La secuela de Black Panther llegará a la pantalla grande el 11 de noviembre del 2022, siendo la próxima película en estrenarse del Universo Cinemtaográfico de Marvel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CDMX: MUJERES SOS *765; LÍNEA DE EMERGENCIA PARA ERRADICAR FEMINICIDIOS