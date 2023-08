Wendy Guevara finalmente recibe sus premios ganados en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara finalmente ha recibido los premios que se ganó en una dinámica dentro del reality show La Casa de los Famosos. La influencer leonesa, quien se había expresado previamente sobre su frustración por la demora en la entrega de sus regalos, anunció en una transmisión en vivo junto a Apio Quijano que finalmente ha recibido su merecida recompensa.

La 'Pérdida' ganó una pantalla y una bocina en una dinámica patrocinada por Mercado Libre, llevada a cabo dentro del programa. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando los premios no fueron entregados en el tiempo esperado. Durante la transmisión en vivo, Wendy compartió su frustración tanto con la producción del reality show, expresando su descontento por la demora en recibir lo que le correspondía.

En palabras de Wendy Guevara durante la transmisión: "¿Qué crees? A mí no me han dado... Yo sí estoy bien molesta con La Casa de los Famosos y también con Mercado Libre, pero molesta, de verdad que no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina y esa pantalla yo ya la tenía destinada a mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto a la cocina".

Sin embargo, días después, Wendy Guevara compartió un video en el que anunció que finalmente había recibido sus premios. Además, aseguró que el proceso de entrega de su dinero también estaba en marcha. En sus propias palabras: "Hermanas, pues ya saben que Mercado Libre ya me entregó mi pantalla y mi bocina, cómo se quedan, muchas gracias que ya me entregaron mi premio y también mi pago ya está en el proceso, mi truquito de mi dinerita y ni moderrimo hermanas".

La influencer también mencionó en la transmisión anterior que había solicitado a la producción del programa que le regalara el portafolio dorado en el que supuestamente se encontraba el premio del primer lugar, pero su solicitud no fue aceptada.

Con este capítulo finalmente cerrado, Wendy Guevara puede ahora disfrutar de sus merecidos premios y continuar compartiendo su estilo único y carismático con sus seguidores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MINISTRO ZALDÍVAR CUMPLIÓ EN INTERCAMBIO PULSERA DE LA AMISTAD EN EL SHOW DE TAYLOR SWIFT