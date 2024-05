Wendy Guevara revela que se le apareció la muerte después de ser operada de emergencia

Wendy Guevara ya fue dada de alta luego de ser operada de emergencia, sin embargo, ahora la influencer reveló haber pasado un momento de miedo en el hospital, ya que según su relato, vivió una experiencia paranormal.

Fue la noche del domingo que la ganadora del reality show La Casa de los Famosos México compartió con sus seguidores en redes sociales que fue internada de emergencia ya que necesitaba una cirugía, luego de sufrir intensos dolores abdominales.

“Tengo una piedra en las vías urinarias, en la vesícula que quiere irse para el páncreas, entonces por eso me duele mucho (...) Si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar pancreatitis y eso es muy grave (...) si me da miedo, pero si me han hecho otras cirugías y he aguantado, espero en Dios que todo salga bien”, comentó la integrante de Las Perdidas, por quien incluso sus padres pidieron una oración porque estaban preocupados por su salud.

Ya desde su casa, Wendy Guevara compartió con sus compañeros que durante su estancia en el Hospital Regional de León vivió una experiencia paranormal, luego de ver una extraña figura que según su relato, era la muerte.

“Estaba acostada y levanté el celular con mi mano, estaba (scrolleando), según yo tenía mi celular, pero no. Y vi alguien de negro aquí, se los juro que lo vi, estaba alguien de negro aquí, donde está el ventilador vi a alguien con una manta negra, era la muerte, la vi así con una manta”, contó Wendy Guevara.

