Wendy Guevara tuvo miedo de enamorarse de Nicola Porcella en 'LCDLF'

Los coqueteos entre Wendy Guevara y Nicola Porcella dentro de ‘La Casa de los Famoso’, al parecer no fueron una simple estrategia para llegar a la final.

De acuerdo con la integrante de ‘Las Perdidas’, ella sí se estaba enamorando del actor por la forma en cómo la trataba y lo detallista que era dentro del reality.

Wendy tomó sus precauciones

La influencer estuvo como invitada con Yordi Rosado y ahí comentó que en realidad se estaba clavando, pero mejor decidió pintar su raya porque no sabía cuál sería el final de su relación.

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’. Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas. (Dije) La estoy cagando porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quién va a tomar su camino… Me voy a enamorar de Nicola”, detalló.

Con su corazón no se juega

Mientras el reality seguía su curso, en redes resaltaban el coqueteo que había entre Wendy y Nicola, donde el exjugador de futbol no dejaba de chulearla mientras la influencer se hacía la interesante.

Es por eso que Guevara llegó a pensar que era un juego de su compañero y que en realidad la química entre ellos no iba tan en serio.

"Yo me imaginé eso (que era serio) Yo con el Nico. Me imaginé todo, pero dije: ‘no, tengo que poner un alto’. Nadie se fija en lo que yo sentía, esa fue mi manera de cuidarme. Él es buena onda, es buen chavo, lo está tomando a juego, yo también, pero no sé qué me estaba pasando”, expuso.

Al final, quedaron como buenos amigos, pero fue hasta hace una semana que se dejaron ver en público otra vez dentro del Flow Fest y se plasmaron un beso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DÍA TRISTE PARA EL ESPECTÁCULO! FALLECE LA ACTRIZ QUETA LAVAT