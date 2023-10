Willem Dafoe fue vitoreado en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia

Este viernes comenzó la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), uno de los más importantes en México, y una de las estrellas invitadas que más reflectores robó fue Willem Dafoe.

Conocido popularmente por su interpretación del Duende Verde en la película de Spiderman del 2002, a lado de Tobey Maguire, el actor fue una de las celebridades que circularon por la alfombra roja del festival.

Dafoe fue recibido con vitoreó por parte de los fans que asistieron al evento, lo que conmovió visiblemente al actor, que no dejó de sonreír ante las cámaras. Además, que concedió algunas entrevistas a los medios presentes.

Willem Dafoe fue vitoreado en su paso por alfombra roja inaugural del #FICM21 El actor concedió breves momentos de entrevista. El otrora Duende Verde de muy buen humor, Atendió a los fanáticos que le gritaron pidiendo selfies y autógrafos.@FICM pic.twitter.com/Q2OcuCB1qo — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 21, 2023

El paciente inglés, El faro, Once upon a time in Mexico y El gran hotel Budapest son algunas otras de las películas que forman parte de la larga trayectoria del actor de 68 años, quien también ha prestado su voz a personajes como Gill en Buscando a Nemo, y Rata en Fantastic Mr. Fox.

El actor estadounidense fue invitado al FICM este año para recibir el premio a la Excelencia Artística, el cual se le entregará el próximo domingo 22.

