William Levy paga fianza para salir libre; da sus primeras declaraciones

La mañana de este martes se dio a conocer que William Levy fue detenido en el condado de Broward, Florida, por causar disturbios estando intoxicado y por invadir propiedad privada.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 14 de abrir, pero casi enseguida logró su libertad al pagar una fianza de 250 dólares por cada cargo asumido. Su fotografía de detenido de inmediato se hizo viral pues no se podía creer que lo arrestaran.

William Levy pagó 250 dólares de multa por cada cargo en su contra / Redes Sociales|

¿Por qué arrestaron a William Levy?

Los primeros testigos narraron que William Levy sufrió un altercado con personal de un lugar donde estaba conviviendo con otros padres de los amigos de su hijo. Ya un poco tomado, el actor de telenovelas se ofreció a pagar una ronda de bebidas para todos, pero no calculó que habían como 100 personas en el establecimiento.

Ya cuando pidió la cuenta, el artista empezó a reclamar porque la cantidad era muy alta y se negaba a pagarla, lo que empezó una discusión con el gerente y parte del personal.

Cuando se pensaba que se había calmado la cosa porque Levy se retiró del lugar, a los pocos minutos regresó pero para buscar su celular y fue cuando llamaron a la policía que terminó arrestando al galán de televisión.

La ficha de su arresto se empezó a viralizar / Redes Sociales|

¿Qué dijo William Levy tras su arresto?

En redes sociales empezó a circular la ficha de su arresto, además de un video donde está en los juzgados recibiendo la orden del juez para que pague su fianza y está con su ropa de detenido.

En sus primeras declaraciones, el actor negó que haya violentado a alguien y si no le creen, pide que revisen las cámaras de seguridad que él solamente trató de separar a otra persona que era la agresiva y terminaron echándole la culpa.

“No, no, bueno, hay cámaras…. Yo todo el tiempo traté de aguantar, al final, yo fui quien se retiró”, expuso más tranquilo y entre risas porque dijo que conoció buenas personas encerrado: “No sé si sean muy buenas, pero sí hice buenas amistades”.

El actor contó su versión de las cosas en un bar / Redes Sociales|

