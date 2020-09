Xbox Series S: Se confirmó el diseño, precio y fecha de lanzamiento de la nueva consola

Microsoft confirmó la existencia del Xbox Series S luego de que el día de ayer se filtrara información sobre su diseño, fecha de salida y el precio final de esta nueva consola de la siguiente generación.

El Xbox Series S será de menor potencia y de menor tamaño en comparación con el Xbox Series X. Esta nueva consola tendrá un precio de salida de 299 dólares y estará disponible a partir del 10 de noviembre junto con el Xbox Series X, el cual tendrá un costo final de 499 dólares.

¡Hagámoslo oficial! Xbox Series S | Desempeño de la nueva generación en el Xbox más pequeño de la historia. Estamos ansiosos por contarles más. pic.twitter.com/don9Zst0s6 — Xbox México (@XboxMexico) September 8, 2020

Además, se filtró que ambas consolas tendrán un plan de financiamiento mediante el Xbox ALL Access, aunque esto aún no es confirmado por Microsoft. En caso de que sea verdad el Xbox All Access tendrá un costo mensual de 25 dólares con el Series S y 35 dólares con el Series X.

Ambas consolas de nueva generación esperan generar impacto en públicos diferentes. Aún así tendremos un evento a nivel mundial en donde veremos más especificaciones del Series S y la posible confirmación del Xbox All Access, si incluirá juegos, si nos permitirá jugar en línea; si será el Xbox Game Pass de la nueva generación.

