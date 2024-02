Xóchitl Gálvez recibe flores de la misma persona que le regaló un arreglo a Belinda

Al final de su última conferencia ‘La Mañanera de la Verdad’, Xóchitl Gálvez se sorprendió cuando una persona con vestimenta vaquera llegó gritando y con un enorme arreglo de rosas.

“¡Señorita Xóchitl! ¡Señorita Xóchitl! Le manda unas flores ‘El Patrón”, se escuchaba a lo lejos mientras la candidata presidencial no sabía qué pasaba.

“Bueno eso de señorita, de señorita no paso pero… quién es ‘El Patrón’, no me espante”, respondió la panista.

Xóchitl Gálvez recibe arreglo buchón de sus fans

Cuando a la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México le explicaron que ‘El Patrón’ era un personaje de Tik Tok que lleva flores a la gente, se tranquilizó un poco y más cuando le dijeron que su arreglo floral venía de parte de los ‘Xóchitlovers’.

“Que tenga una campaña muy chingona, señorita Xóchitl. ‘El Patrón’ le quiere hacer saber que es una persona muy valiente, señorita y muy entrona”, mencionó el personaje de las redes que vende paquetes que llama ramo buchón.

‘El Patrón’ lleva flores a personajes famosos

Desde hace semanas, los videos de Flores ‘El Patrón’ se han viralizado por su peculiar forma de entregar los arreglos a las personas que lo contratan.

Incluso, la última persona famosa a la que le entregó un regalo fue a Belinda, quien le llevó una maceta con un cactus, en referencia su última canción con el mismo nombre del cactáceo.

