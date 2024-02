¡Increíble! Se filtró foto de Cazzu a los 19 años y se parece a Belinda

Recientemente se han comparado a Cazzu y Belinda debido a su relación con Christian Nodal. Además, se han revelado fotos de Cazzu a los 19 años donde se destaca su gran parecido con Belinda.

A pesar de que parecía que Cazzu y Nodal ya habían dejado atrás las controversias sobre Belinda, "Cactus" causó un gran revuelo y generó nuevas críticas hacia la pareja, además de comparaciones entre la 'Nena Trampa' y la cantante española.

Hace poco se filtraron unas fotos de cuando la trapera tenía solo 19 años, lo cual generó un montón de comparaciones con la cantante de "Luz sin gravedad".

¿Realmente se parecen?

Siempre ha habido algo que ha destacado en la vida y carrera profesional de Cazzu: su preferencia por vestir en tonos oscuros. Sin embargo, en cierta etapa de su vida, se ha notado cierto parecido con Belinda, según reveló el portal Soy Carmín al filtrar algunas fotografías de la cantante argentina.

Cazzu y Belinda lucieron el mismo look con cabello rosa y rubio en algún momento. Sin embargo, Cazzu no le copió a Belinda, ya que ella ya usaba ese estilo antes de que Belinda lo adoptara y no había rivalidad entre ellas.

La actual novia de Nodal, antes conocida como Juli-K y con el cabello rubio, no siempre cantaba trap, ya que al principio incursionó en el rock.

¿Por qué causaron revuelo las fotografías?

Las fotografías generaron controversia en las redes sociales. Algunos afirmaron que las personas en las fotos se parecían, mientras que otros dijeron que la única similitud era que ambas habían salido con Christian Nodal.

