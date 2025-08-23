¿Ya tienes tu Llave MX? Estos son los trámites que la exigen

La Llave MX es la nueva herramienta de identidad digital del Gobierno de México, y ya es indispensable para realizar ciertos trámites oficiales. Si aún no cuentas con ella, es momento de registrarte para evitar contratiempos.

¿Qué es la Llave MX y para qué sirve?

La Llave MX es la identidad digital oficial del Gobierno de México. Permite a los ciudadanos acceder de forma segura y rápida a distintos trámites y servicios en línea, evitando la burocracia y agilizando procesos.

Su objetivo principal es que la población pueda realizar gestiones desde cualquier dispositivo, con alta seguridad y confiabilidad, tanto en instituciones públicas como privadas.

Trámites que requieren obligatoriamente la Llave MX

Algunos de los servicios que ahora exigen la Llave MX son:

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina : imprescindible para inscribirse en el próximo ciclo escolar.

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: también requiere la cuenta digital para registro y seguimiento.

Además, se utiliza para otros trámites oficiales, como:

Obtención de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción).

Solicitud de constancia de antecedentes no penales .

Denuncias digitales ante autoridades competentes.

Refrendo de tarjeta de circulación y otros servicios vehiculares. Atención:



Para solicitar la Beca #RitaCetina o la Beca #BenitoJuárez en el próximo periodo de registro, necesitarás tu Llave MX.



Cómo crear tu cuenta Llave MX

Obtener tu Llave MX es gratuito y sencillo. Para registrarte necesitas:

CURP actualizada.

Código postal y colonia de residencia.

Número de teléfono y correo electrónico válidos.

Contraseña segura (mínimo 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números).

El registro se realiza en el portal oficial: www.llave.gob.mx .

Beneficios de la Llave MX

Seguridad: tus datos personales están protegidos mediante estándares avanzados de seguridad.

Eficiencia: los trámites se realizan en menos tiempo y con menor burocracia.

Accesibilidad: desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Centralización: una sola cuenta sirve para múltiples servicios gubernamental

