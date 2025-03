Yanet García vive la pasión de cada encuentro de los Tigres

No importa que ahora Yanet García pase el mayor tiempo de su vida en Estados Unidos, pues desde allá trata de ver cada encuentro de futbol de los Tigres, pues es regia de corazón.

En exclusiva con Contra, la ahora actriz de cine nos contó cómo vive cada partido, pues en las reuniones que hace para ver los partidos es para pasarla a “toda madre”.

“¡Ay, me encanta! Normalmente nos reunimos en familia, hacemos carne asada, la pasamos increíble, como decimos en Monterrey: ‘a toda madre’. Y bueno, el futbol se vive con muchísima pasión e inclusive cuando no me toca estar en México o cuando estoy en Nueva York. Yo me pongo mi playera de los Tigres y siempre los voy a apoyar y siempre los voy a llevar en mi corazón”, nos contó .

Yanet no deja de presumir su amor por los Tigres / Redes Sociales|

Yanet García también gusta del basquetbol

Desde hace unos años, la exchica del clima vive en Estados Unidos donde continúa trabajando tanto en su contenido para su página de adultos como en otros proyectos, pero hasta se da el tiempo de asistir a los partidos de basquetbol, ya que es seguidora de los New York Knicks.

“Sí, fui al de los Knicks y estaba muy padre, muy divertido”, detalló.

Pero si algo distingue a Yanet Garcia es lo bien que luce ante las cámaras, por eso antes de despedirse nos dejó una rutina de ejercicios para estar en forma.

“Primero debes de conocerte, saber cuáles son tus objetivos porque cada persona es diferente, pero yo les recomiendo que aunque sea 30 minutos al día, ya si no tienen tiempo de ir al gimnasio o hacer alguna rutina en casa, que salgan a caminar, creo que eso es bastante bueno, liberador, te va a ayudar a que empieces el día de la mejor manera y ya si tienes ganas de darle con todo en el gimnasio, pues bueno, mis ejercicios favoritos son los desplantes y las sentadillas, funcionan bastante bien”, reveló.

La actriz ahora protagoniza la película ¡Qué Huevos, Sofía' / IG: @iamyanetgarcia|

Yanet García estrena película

Por último, la modelo y empresaria invitó a todo los lectores de Contra a que vayan al cine a ver ‘Qué Huevos, Sofía’, donde interpreta a ‘Pamela’, una mujer muy preparada, pero que comete el error de enamorarse del hombre equivocado, en este caso de Sergio Mayer.

“No se la pueden perder, salió desde del 27 de febrero en todos los cines de México, no se van a arrepentir, se la van a pasar increíble en familia, así que se la recomiendo, no se la pueden perder”, finalizó.

La película ya se encuentra en todos los cines de México / IG: @iamyanetgarcia|

