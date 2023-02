Yasmín Esquivel plagió su tesis de doctorado; así lo reveló El País

De acuerdo a una investigación especial del diario ibérico El País, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, si habría plagiado su tesis de doctorado.

El País pudo confirmar que de las 456 páginas que tiene la tesis de Esquivel, 209 son una copia exacta del texto del jurista Miguel Carbonell, titulado en la misma maestría de la misma universidad.

Carbonell consiguió acreditarse como doctor un año antes que Esquivel lo hiciese, el jurista también aseguró que el dicha tesis hay varios fragmentos que son copias sustanciales de su libro "Los Derechos Fundamentales en México", texto publicado en 2004.

"Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto", confirmó Miguel Carbonell.

Recordemos que la Ministra aseguró que no renunciará a su cargo debido a que, según ella: "Siempre he tenido una carrera impecable, no tengo por qué avergonzarme de nada", aseguró.

