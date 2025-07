Yeri Mua rompe con su novio en TikTok: “Te pasé una y lo volviste a hacer"

Yeri Mua, conocida como la Bratz veracruzana, volvió a reventar las redes… pero esta vez no fue por su música ni por una polémica más, sino por terminar su relación en plena transmisión en vivo de TikTok con el cantante colombiano SAI, a quien acusó de seguir e interactuar con otras mujeres en Instagram.

“Me metí a ver las viejas que sigue el SAI en el Instagram y vi que le dio like como a tres viejas y dos de ellas estaban medio así, medio encueradillas (…) Papacito, te pasé una y me lo vuelves a hacer (…) Yo no me voy a aventar una relación donde empiece con sus chingaderas”, dijo sin filtro alguno.

La cantante afirmó que ya le había puesto límites claros a SAI, pero que él los ignoró. Su decisión fue tajante: cancelado en vivo y a todo color.

Yeri Mua no le dio la cara al novio para cortarlo / FB: @yerimua|

Yeri Mua no aguantó la desconfianza

La también influencer explicó que no estaba dispuesta a seguir con una persona que le generara dudas y desconfianza: “Yo ya sé cómo son… siempre que quieran detonar yo voy a estar disponible, pero ya no me voy a quedar con alguien que me haga sentir insegura”.

Y remató con una frase que ya es viral entre sus fans: “Mejor la dejas cuando empiezas a ver red flags, que cuando te empiezan a hacer pendeja con las red flags. Ay, no. Ahí sí, eso es ser migajera”.

La cantante dijo que terminó con SAI por darle like a otras mujeres / FB: @yerimua|

SAI responde: “Pensé que teníamos algo real”

Minutos después del escándalo en TikTok, SAI, hijo del actor Diego Trujillo, reaccionó en Instagram: “Qué chimba darse cuenta uno rápido de las cosas”.

Además, criticó que Yeri no le escribiera directamente y se enterara por la transmisión: “Le deseo lo mejor y le doy gracias por lo feliz que me hizo sentir”.

La historia de amor entre Yeri y SAI comenzó con show y picardía. Durante un concierto en el Pepsi Center en CDMX, Yeri lo invitó al escenario mientras cantaba Nena Moxita y lo amarró con una cuerda, le bailó y lo besó frente a todos. Él respondió con un “mamacita” que enloqueció a los asistentes.

SAI no se la espera y pensó que su relación era real / Redes Sociales|

