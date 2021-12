YosStop se disculpa públicamente con Ainara Suárez: "Lastimé y agredí sin derecho"

La youtuber Yoseline Hoffman pidió una disculpa pública, este viernes 3 de diciembre, a la joven conocida como Ainara Suárez quien fuera agredida sexualmente y grabada por un grupo de jóvenes hace algunos años. La influencer expuso el caso de la adolescente en Youtube, la revictimizó y la juzgó en su canal con un video que títuló "Patética generación" en agosto de 2018.

"Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor".

Luego de ser recluída por 5 meses, la influencer fue liberada la noche del martes 30 de noviembre del 2021 del Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, tras enfrentar acusasiones por posesión y distribución de pornografía infantil.

"Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video "Patética generación" y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a otras muchas mujeres".

La youtuber se ha comprometido a tomar cursos de sensibilización sobre víctimas, género y discriminación, además de asististir a sesiones de colectivos feministas y no volver a hablar sobre Ainara y lo sucedido.

"A mis seguidoras y seguidores les digo: Stopers, la cagué, me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo enserio y les pido no meterse con ella ni con su familia. Yo estuve muy mal, pero ustedes, quienes consumían este tipo de contenido que yo hacía sin reflexionarlo, quienes hayan agredido también a Ainara espero que ahora vean que están muy mal también".

Se dio a conocer por boca de Hoffman que la disculpa entró en el acuerdo para seguir con su proceso en libertad y fue propuesta por ella.

"Ainara reconozco tu calidad de persona, tu valentía y la generosidad con la que me permites enfrentar este proceso, buscando siempre el bien común, incluso antes que el tuyo propio".

