Peng Shuai, tenista que denunció abuso sexual, continúa desaparecida

La preocupación por la tenista china crece a nivel internacional tras dos semanas "desaparecida" después de acusar de abusos sexuales a un exvicepresidente de su país, mientras la prensa estatal difunde una supuesta carta suya en la que dice que está "bien".

La falta de noticias sobre su paradero ha provocado que el presidente de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), Steve Simon, expresara hoy su "creciente inquietud" por la seguridad de la jugadora, especialmente después de que la televisión estatal CGTN sorprendiese con una presunta misiva de ella en la que aseguraba estar "descansando".

"No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien", dice la carta, dirigida al propio Simon, que no dio credibilidad a que fuera Peng quien hubiese redactado esas líneas.

Simon enfatizó que Peng había mostrado "mucho valor al denunciar", y que tanto la WTA como el resto del mundo necesitan "pruebas comprobables" de que está a salvo.

"He tratado de contactar con ella varias veces, sin éxito", aclaró el directivo, quien pidió también que se la deje hablar "libremente, sin coacciones o intimidaciones de ningún tipo". "Su denuncia debe ser respetada e investigada con total transparencia y sin censuras", agregó.

La WTA ha instado igualmente a que la acusación sea tratada "con seriedad", reclamación que también han suscrito otras jugadoras del gremio como Naomi Osaka, Chris Evert o Alizé Cornet, quien publicó en Twitter la entrada "No estamos en silencio" bajo la etiqueta #WhereIsPengShuai ("Dónde está Peng Shuai").

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALO INFINITE: LO BUENO Y LO MALO DEL MULTIJUGADOR DEL NUEVO HALO