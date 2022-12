Weghorst sobre Messi tras el '¿qué mirás bobo?': 'Me dijo palabras irrespetuosas'

El delantero neerlandés, Wout Weghorst, habló sobre la diferencia que tuvo con Messi, tras el partido de Argentina contras Países Bajos de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El jugador #19 dio a conocer su versión de los hechos luego de que se viralizara la frase de Lio donde le dice en zona mixta: ¿Qué miras bobo?.

"Yo quise darle la mano (a Messi) después del partido le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado", mencionó Weghorst.

LA VERDAD DETRÁS DE #MESSI DEL "Qué miras Bobo, Va pa'llá Bobo". - WOUT WEGHORST

"LE QUISE DAR LA MANO Y EL ME LA TIRÓ AL COSTADO. MESSI DIJO PALABRAS IRRESPETUOSAS Y ESO ME DECEPCIONÓ.."#ArgentinavsPaisesBajos #NED #PaisesBajos #qatar2022 #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kqooHB5jwK — © (@DCuesto) December 10, 2022

Argentina ganó ante Países Bajos en la tanda de penales por lo que ahora enfrentará a Croacia en las Semifinales de la justa mundialista.

