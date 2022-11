Gerardo Martino dejó su nacionalidad de lado y aseguró que el día de mañana buscará a toda costa que la Selección Mexicana supere a Argentina para avanzar a Octavos de Final.

“No desconozco la importancia del partido tanto para México como Argentina, no desconozco que probablemente el futuro de las dos selecciones depende de lo que suceda mañana. En el sorteo nunca imaginamos un escenario como el que se va a dar mañana, pero trabajamos para México y queremos lo mejor para México”, dijo Martino.

"Te preguntaría si vos estuvieras en mi lugar, ¿que harías? Tiene que ganar México, buscaremos que gane México. Yo ya sé donde nací, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane y no puedo hacer otra cosa".

En esa misma línea el Tata lanzó una inyección de ánimo a su equipo al revelar que apostará por quitarle el protagonismo del partido a Argentina.

"¿Por qué no pensarlo?, ayer todos tuvimos la chance de ver Bélgica vs Canadá y me parece que el primer tiempo fue una clínica de Canadá, así que ¿Por qué no poder animarse a internarlo? Después tenemos que ver qué partido nos conviene jugar“, explicó.

Sobre el hecho de frenar a Lionel Messi, Gerardo Martino aseguró detener a la pulga depende de más del accionar del propio Lionel, pero advirtió que el tricolor está preparado para enfrentar su mejor versión

“Aquellos que han enfrentado a Lionel dirán lo mismo. Frenarlo casi que pasa más porque él tenga una mala tarde que por lo que nosotros podamos hacer y siempre debemos preparar el partido pensando que Messi va a estar en su mejor versión”, apuntó.

